Decide ahorcarse al sufrir diabetes

Cd. Victoria, Tam.- Sin rastros de vida fue encontrada una persona del sexo masculino, quien al parecer se autoinfligió la muerte al colgarse de la ventana de una vivienda en el ejido La Presita municipio de Güémez, debido a que, según familiares de la víctima, desde hace tiempo sufría problemas de salud relacionados con la diabetes.

Fue a las 9:30 horas cuando la hermana del hoy occiso, el cual en vida respondía al nombre de Manuel ´N´ y contaba con 45 años, hizo el macabro hallazgo haciendo la denuncia al número de emergencias 911 presentándose elementos de la Policía Estatal asignados a ese municipio.

En su declaración, la familiar del difunto dijo que desde hacía tiempo que su hermano Manuel se encontraba desempleado debido a que por su enfermedad padecía de fístulas en las partes blandas de las piernas, lo cual le impedía caminar con normalidad.

Al tomar conocimiento del caso los agentes de la Policía Estatal dieron parte a la Fiscalía General de Justicia del Estado de donde se envió una Unidad General de Investigaciones para llevar a cabo las primeras investigaciones; al parecer no hubo una carta póstuma como es común encontrar en escenas de presuntos suicidios, sin embargo, cabe recordar que hasta que no concluyan las investigaciones forenses no se puede confirmar que en efecto se trate de un caso de suicidio.

Tras el examen forense, el cuerpo de Manuel ´N´ será entregado a sus familiares para que a la brevedad reciba cristiana sepultura.