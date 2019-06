¡Decepcionante empate!

Ciudad de México

Con más ganas que futbol la selección de Brasil empató 0-0 con Venezuela en el cierre de la jornada de este martes en la Copa América 2019.

Los aficionados que asistieron al encuentro disputado en la Arena Fonte Nova salieron con las caras largas luego del insípido empate. A pesar de que la escuadra brasileña intento anotar en diversas ocasiones el gol se les negó, incluso cuando lograron horadar el marco Wuilker Faríñez el VAR le negó dos veces la gloria a los pentacampeones del mundo.

Venezuela enfrentó heroicamente todos los embates de los locales sin bajar los brazos, hasta el final del juego, cuando los amazónicos estaban desesperados, hicieron "chiquita" la pelota para consumir los minutos finales y evitar que pudiera llegar un gol de último segundo.

Con el empate la Vino Tinto consigue su segundo punto en la competencia y se encuentra con una enorme oportunidad de clasificar a la segunda ronda si vence, el próximo sábado, a una alicaída escuadra de Bolivia que no ha podido sumar en la presente edición de la Copa América. Mientras que Brasil se encuentra en peligro de no clasificar en su propia casa si no vence a la inspirada selección de Perú.