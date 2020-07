Decepcionados en elAtlético por la noticia

Decepcionante, así calificó Gastón Obledo la noticia que recibieron el viernes en donde se confirmó que Atlético Reynosa no recibió el visto bueno para jugar en la Liga de Expansión. El director técnico del conjunto fronterizo señaló que fueron meses de mucho desgaste emocional y lamentó que al final no hubo nada que celebrar.

"Sí claro que fue decepcionante, porque se tenía esa ilusión desde hace tres meses, fueron semanas de larga espera y bueno esto lo tomamos como un regalo que queríamos de cumpleaños y simplemente no llegó", comentó en entrevista para el portal oficial de la Liga Premier.

Obledo tiene un carácter fuerte y no oculta su molestia, pero tampoco se quedará todo el tiempo lamentándose y por eso prefiere poner la mira en el próximo torneo de la Liga Premier.

"Es triste saber esta noticia pues teníamos la esperanza de participar en la división siguiente, pero ahora esa oportunidad se buscará el ascenso de manera deportiva en la próxima temporada de la Liga Premier. Nos estaremos enfocando a prepararnos de la mejor manera, de llegar lo más fuerte posible para volver a ser protagonistas y buscar ser campeones en el torneo venidero", expresó.

Sobre el arranque de la pretemporada para el equipo de Reynosa, dijo que aún no tienen una fecha exacta ya que será en los próximos días cuando la directiva les informe sobre la situación sanitaria que se vive en la ciudad.

"Sobre eso aún no hay nada, porque no tenemos la autorización para hacerlo, todo está en espera, no podemos utilizar las instalaciones", indicó.

Gastón afirmó que ya tienen claro que jugadores continuarán el próximo torneo y en los siguientes días darán a conocer la lista.