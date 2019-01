Decepcionado por cambios en Óscares

Ciudad de México.

El actor Lin-Manuel Miranda afirmó en Twitter que se siente decepcionado por un nuevo informe que dice que sólo habrán dos presentaciones musicales en los Óscares.

La noticia de que sólo dos de los cinco temas nominados a Mejor Canción Original, los cuales son "All the Stars" de Kendrick Lamar y SZA y "Shallow" de Lady Gaga, se dio a conocer con un comunicado publicado por Variety.

"La primera vez que me levanté para los Óscares fue porque ME ENCANTÓ La Sirenita, e iban a cantar sencillos en Los Óscares de la película que que me gustó", escribió Miranda.

MOLESTO

"De ser verdad, y la canción de Poppins no se presenta, será muy decepcionante. ¿Sin anfitrión y sin música? Citando a Kendrik: ¡Maldición!".

El intérprete participó en la cinta El Regreso de Mary Poppins, cuya canción "The Place Where Lost Things Go" forma parte de las nominadas al galardón.

Las otras melodías nominadas son "I'll Fight", de RBG e interpretada por Jennifer Hudson, y "When a Cowboy Trades His Spurs for Wings", interpretada por Willie Watson y Tim Blake Nelson.

AÚN NO CONFIRMAN

De acuerdo con Daily Mail, el informe de los cambios en los Óscares aún no ha sido confirmado, ya que fuentes de la Academia sólo afirman que todavía no se ha tomado una decisión sobre las actuaciones.