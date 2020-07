Decepcionado

Si para Rafael Márquez la estructura del futbol mexicano no era la mejor, con los cambios recientes terminó de decepcionarse.

Desde hace tiempo el ex zaguero ha cuestionado al balompié nacional, y ahora reitera su desacuerdo con las modificaciones como la desaparición de la Liga de Ascenso y la eliminación del ascenso y descenso.

El ex capitán de la Selección Mexicana y cinco veces mundialista señaló incluso que la MLS ha superado a la Liga MX en organización.

“No coincido con el sistema. Me da tristeza cómo se maneja el futbol mexicano, porque viendo otras ligas, tenemos el ejemplo de la MLS que en cada momento está mejor, y si no nos ha superado y seguramente nos va a pasar, pero porque tiene una organización seria que piensa todo muy globalizado”, dijo el michoacano en la presentación de su Academia Rafa Márquez, de la cual Efraín Flores será su director general.

“Aquí son diferentes, no piensan en un mismo objetivo. Cada quien en su beneficio y eso afecta al futbol. Pero tengo esperanza de que quizá mañana podamos tomar decisiones en beneficio de nuestro futbol mexicano”.

El ex jugador del Atlas señala que entiende que la crisis económica agudizada por la pandemia del Covid-19 aceleró los ajustes, pero considera que se pudieron prever.

“Cada vez existen más puntos que perjudican en lugar de beneficiar al desarrollo del futbol. Obviamente hay circunstancias por las que toman estas decisiones que son económicas en las cuales no las vieron desde que pudieron organizar este tema. Puede ser que sí se le hayan quitado escalones (a los jugadores) para poder llegar (a Primera División) pero hay que pensar positivo, y quizá esta Liga de Desarrollo pueda proyectar a quienes tengan esa calidad”, dijo quien fuera figura en el Barcelona de 2003 a 2010.

Otro punto en contra que evita pensar en un cambio positivo es que el jugador mexicano no está unido, y ni siquiera la Asociación de Futbolistas Profesionales que él fundó es un contrapeso.

“Lo más importante es la unión del jugador, y cuando no la hay pues será difícil pelear por los derechos, y se ha visto que no existe porque unos están más cómodos que otros, y no hay este apoyo necesario”.

Uno de los proyectos de Márquez con su Academia es colocar a algunos jugadores en Tercera y Segunda División en donde, por ahora, no habrá ascensos de categoría, pero advierte que no le quitará la ilusión.

“El compromiso es formar talento y luego ofrecerlo a quien busque en los equipos de Primera”, puntualizó.