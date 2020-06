Decepcionado de Televisa

Edson Zúñiga, quien por casi dos décadas estuvo atrás del "Compayito" en Televisa Deportes, considera que en ese departamento se ha destrozado lo que él y otros lograron en años.

El regiomontano ponía su mano y voz para interpretar al personaje de comedia que acompañaba a comentaristas en los programas deportivos, incluyendo cobertura de Juegos Olímpicos y Mundiales de Futbol.

Su contrato terminó en septiembre pasado y no fue renovado; quedando el "Compayito" como propiedad de Televisa.

"Entiendo que haya una mala decisión, es normal y humano, pero me desespera en la actualidad Televisa Deportes; no podría decir que está en la lona porque no considero lona como lugar, pero está destrozado lo que fue un equipo de trabajo", señala.

"Obviamente hay una gran desesperación y frustración que en una producción tomen decisiones, pero no concibo que las personas de arriba lo permitan", agrega.

Para hacer al "Compayito", Zúñiga se colocaba atrás de un sillón y sólo dejaba ver su mano, adornado con ojos en distintas expresiones y ropa diversa. Si el personaje estaba callado, el puño estaba cerrado, pero si hablaba, chocaba el pulgar con el resto de los dedos.

El comediante aclara que el éxito del personaje era de un equipo.

"No me doy golpes de pecho, nunca me consideré el ´Compayito´, porque creo fuimos un equipo de trabajo en todo, la productora (Fernanda Fuentes), el escritor (Eduardo Tepichín, en otra televisora) y el contacto que había con los comentaristas", señala.

Zúñiga espera ahora el estreno de la película animada "Escuela de monstruos", en la que da vida a un personaje alado, muy mexicano.