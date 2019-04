Decepcionada con selección de reparto

Ciudad de México.

Laura Zapata se mostró decepcionada al no ser ella quién dará vida a "Catalina Creel" en la nueva versión de "Cuna de lobos" producida por Giselle González.

En entrevista en el programa "Con permiso", de Unicable, la actriz aseguró que ese personaje era para ella, pues es reconocida como una de las mejores villanas en todo el mundo.

"Yo considero que ese personaje me tocaba a mí por naturaleza, por cadencia, porque soy la actriz por antonomasia villana reconocida en todo el mundo; no tienen que decir quién soy yo, en todo el mundo me conocen y me reciben con mucho cariño".

GRAN VILLANA

Zapata recordó que en cuatro décadas de carrera ha interpretado a diversas villanas que el público no olvida, por lo que cuenta con toda la experiencia que requiere un personaje de la talla de "Catalina Creel".

"Fui lo que la empresa quiso durante más de 40 años, fui la villana de la televisión, yo accedí, además la gente me quiere, me ama, se acuerda de los personajes, las frases: 'maldita gata', 'maldita billetera', 'maldita ciega, te odio, zarrapastrosa'; por lógica me tocaba a mí", comentó.

La actriz explicó que hizo una carta para pugnar por el personaje, y que no se arrepiente de ello, pues se trata de un personaje mexicano, de una empresa mexicana que ella quería interpretar.

"Nunca había pugnado por un personaje; cuando dicen que van a hacer a 'Catalina Creel', digo: yo quiero hacer ese personaje 'Me va, me queda, estoy en edad, me va Catalina'", afirmó.

Laura Zapata lamentó que Televisa, empresa a la que le ha dado todo, no la haya considerado para el papel, y en su lugar seleccionaran a una actriz extranjera.

"Si quiero decir que los artistas mexicanos somos maltratados en nuestro país por extranjeros; como mexicana yo necesito trabajar, ¿por qué no me apoya la empresa a la que le he dedicado toda mi vida?", cuestionó.

Zapata aseguró que no tiene nada contra Paz Vega, pero afirma que hay muchas actrices mexicanas que hubieran hecho muy bien este personaje, que si no pensaron ella habían muchas otras opciones nacionales.