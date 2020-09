Decepciona por su separación

Hace unos días Liam Hemsworth se quejaba en público de que Miley Cyrus siguiera hablando de él muchos meses después de su separación. El actor parece que ha pasado página aunque no fue quien promovió la ruptura tras diez años de relación y ocho meses de matrimonio. Cyrus, en cambio, sigue contando lo que supuso ese momento en su vida. En una entrevista con Joe Rogan, la intérprete de Midnight Sky ha explicado que lo difícil fue vivir la ruptura siendo objeto del foco mediático: "Mi separación fue aún peor de lo que pareció".

"Alguien a quien quise y yo nos dimos cuenta de que ya no nos queríamos el uno al otro. Vale, eso lo puedo aceptar, lo que no puedo aceptar es el avillanamiento y todas las historias", contó. Miley se defiende así después de que le acusara de haber sido infiel a su pareja con la bloguera Kaitlynn Carter. "Es increíble que el público lo pensara pero es que durante un tiempo no vieron lo que posiblemente explicara esto. Es como que si pensaran que un día estábamos en la alfombra roja y al día siguiente yo en Italia liándome con mi amiga. Hay mucho tiempo entre medias en el que no se vio lo que pasó", añade. Y prosigue: "Es por eso por lo que ahora lo tengo muy claro en lo que se refiere a relaciones sentimentales: más te vale saber lo que quieres porque no estoy interesada en pasarme otros diez años, como hice con mi primer amor, descubriéndolo".

"Se quedó muy tocado tras el divorcio y considera que Miley habla demasiado del pasad", aseguraba hace algunas semanas una fuente cercana al actor. "Liam tiene una muy baja opinión sobre Miley en este momento. Él estaba realmente herido por su separación... No han hablado mucho desde entonces. Le dolió que Miley siguiera adelante con nuevas relaciones amorosas poco después de su ruptura, pero ha tenido el apoyo de su familia para ayudarlo a seguir adelante", añadía.

La relación de la ahora expareja se remontaba hasta una década atrás, cuando se conocieron en el rodaje de La última canción. Prometidos en 2012, cortaron un año más tarde, pero en 2015 volvieron a encontrarse y en 2016 retomaron su noviazgo. Un agitado romance al que pusieron el final a finales del pasado mes de enero, cuando la cantante, de 27 años, y el actor, de 30, firmaron los papeles del divorcio. A lo largo de todo este año cada uno ha vivido su nuevo estado —civil, emocional y profesional—a su manera. Liam, con su habitual discreción y Miley acaparando cada titular con sus alborotadas acciones o comentarios.