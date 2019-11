Decepciona no actúen contra R. Deschamps

Mientras estén los compinches de este señor, Carlos Romero Deschamps, que todavía están ahí, no van a permitir que llegue gente nueva a cambiar los destinos del Sindicato . Joaquín Antonio Hernández Correa, diputado local

Cd. Victoria, Tam.- Ante la polémica por la renuncia y posterior desaparición del dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, el exsindicalista petrolero y actual diputado local por el Distrito 20 de Ciudad Madero, Joaquín Antonio Hernández Correa, consideró como desalentador que el Gobierno Federal no proceda penalmente contra el exdirigente petrolero.

"Por ahí escuché una versión que estaba en un hospital y que es lo que decía un secretario particular de él... controvertido el tema, unos sacan un tema, otros sacan otro tema; si huyó o si no huyó, la verdad es que hay mucha desesperanza de la sociedad que esperábamos que finalmente lo encarcelaran, pero no van por ahí las acciones de este gobierno", dijo.

La Fiscalía General de la República emitió una alerta a Interpol para la ubicación de Romero Deschamps para que comparezca luego de una denuncia interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera por uso de recursos ilícitos durante su gestión como secretario general del STPRM.

"Se esperaban acciones más tempranas a principios de este año, pero finalmente no hay nada de eso", consideró el diputado maderense; en lugar de Romero Deschamps quedaría Miguel Limón Hernández, secretario del Interior del STPRM, "es el que debe cubrir las faltas o las ausencias o las renuncias de los secretarios generales".

Pelearán a sindicato contratos petroleros



La disidencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) peleará la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) en noviembre.

Pablo Franco, abogado de Petromex, señaló que la campaña de afiliación ha sido difícil debido a que existen amagos de parte del personal de ese sindicato.

"Los compañeros están en un proceso de afiliación y se les ha complicado porque la gente de (Carlos) Romero Deschamps sigue teniendo control de la estructura, especialmente en el área de Recursos Humanos.