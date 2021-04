Decapitan a 3 niños en Afganistán

Tres niños de entre 4 y 7 años fueron decapitados el miércoles dentro de su casa en Kabul, dijo un funcionario afgano, un crimen que conmocionó incluso a los residentes endurecidos por décadas de guerra.

El portavoz de la policía de Kabul, Ferdaws Faramarz, dijo que los investigadores no han detenido a nadie aún, pero creen que los homicidios se debieron a una rencilla familiar. Los padres de las víctimas, que no estaban en casa cuando ocurrieron los homicidios, dijeron a la policía que no tenían enemigos.