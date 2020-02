Decanos migrantes en ´Senda de Vida´

A sus 65 y 70 años, José Luis Tovares y Olimpia Domínguez, un matrimonio de La Habana, Cuba, se preparaba para iniciar con los trámites de jubilación. Él, jefe de familia, fue militar del Ejército Cubano por más de 30 años, pero al presentar su retiro, la corporación le juzgó de desertor, condenándolo a ser fusilado.

Por eso huyó y ahora espera en Reynosa junto a su mujer, a que el Gobierno de Estados Unidos les autorice asilo político, convirtiéndose en los migrantes más longevos que han llegado a esta frontera de Tamaulipas.

La desesperación, miedo, inseguridad y angustia que han enfrentado durante su viaje es notorio, sus rostros son invadidos por las lágrimas, al platicar cómo salieron de la isla, dejando su casa, vehículos, mascotas, ritmo de vida y familiares.

La distancia entre La Habana y Reynosa es de mil 641 kilómetros, pero su travesía abarcó más de 4 mil. "Tuvimos que huir en bote, como ilegales hacia Venezuela, todo ocurrió en un par de horas me dijeron que era desertor, yo estaba explicando que me tocaba jubilarme pero no entendieron, un compañero me apoyó a huir, rápido hablé con mi esposa y salimos, dejamos todo, no hubo oportunidad para llevarnos nada, solo lo que tratamos puesto", menciona José Luis.

Al llegar a Venezuela fueron asaltados por quienes se identificaron como militares, todo su dinero y documentos les fueron arrebatado y para empeorar las condiciones la crisis humanitaria que se vive en aquella zona les afectó, por lo que salieron hacía Colombia a través de un autobús que financiaron con caridad.

Atravesaron un tramo a pie un tramo entre la selva hasta la frontera con Panamá donde recibieron albergue en tres puntos diferentes, luego continuaron por Costa Rica hasta Nicaragua pero al llegar a Honduras se presentó un nuevo problema.

"Ahí la vigilancia era impresionante, no nos dejaban salir a menos que pagáramos 150 dólares a los militares, el dinero lo conseguimos también con caridad, porque nos veían como si fuéramos abuelos, incluso otros migrantes de algunas caravanas nos ayudaron, cuando pagamos brincamos nos dieron un permiso que resultó ser falso y luego ellos mismos más adelante nos detuvieron", comenta Olimpia.

POR CARIDAD

El matrimonio tiene dos hijas en Miami que también pidieron asilo en Estados Unidos pero a quienes se les negó llevarse a sus padres; la comunicación que tuvieron con ellas durante el viaje fue nula, no tenían acceso a teléfonos.

Por lo que de acuerdo con Tovares se aprovecharon de ser adultos mayores para acercarse al mismo militar que los había encarcelado para pedirle compasión. "A mi esposa la habían desnudado para revisarla, le pedimos que por caridad nos dejara llegar a Guatemala, que no queríamos problemas, le contamos nuestra historia, quizá como somos viejos se compadeció, nos vio como sus abuelitos, nos dejó salir", dijo José Luis.

A llegar a Guatemala pudieron comunicarse con su familia en Miami y en La Habana quienes les enviaron dinero para continuar hacía la frontera de México con Estados Unidos.

Actualmente llevan un permiso expedido por el Instituto Nacional de Migración que les impide ser deportados en lo que tramitan el asilo en la Unión Americana.

En Reynosa forman parte de los migrantes refugiados en "Senda de Vida" donde reciben alimento y hospedaje.

De acuerdo a datos oficiales durante en 2019 llegaron a Reynosa más de mil 500 cubanos, población que se ha establecido en la frontera con venta de platillos típicos, pero la meta de este matrimonio es llegar con sus hijas.