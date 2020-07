Decae en la Puntillita la venta de mariscos

Altamira, Tam.- Por desconocimiento de la ciudadanía de que el mercado de la Puntillita permanece abierto por ser considerado necesario, las ventas de mariscos ha decaído drásticamente.

Gerzon Madrid Escobar, propietario de uno de los locales de venta de mariscos, informó que las ventas cayeron hasta en un 70 por ciento, pues la gente piensa que con la disposición del sector Salud, ellos también dejarían de ofertar sus productos.

Indica que en el acceso al mercado se ha instalado un punto de revisión que porten el cubrebocas, asimismo se colocó un tapete sanitizante, se toma la temperatura de las personas, marcan la sana distancia y se proporciona gel antibacterial, justamente como se los ha pedido las autoridades sanitarias.

"Sí han estado flojas las ventas y es porque la gente piensa que si cerraron varios locales, también piensan que aquí también, pero permanecemos abiertos aunque no haya ventas para sacar de perdido lo mínimo para subsistir", indicó.

Precisa que debido a la poca demanda de los productos, los precios han bajado, como por ejemplo el kilo de camarón de laguna se vente en 120 pesos, y el de mar en 180 pesos, "el de mar no ha bajado, y tratamos de no venderlo para no hacer pesada la compra de los clientes".

Asimismo el kilogramo de filete de negrilla, lisa y tilapia se encuentra en los 70 pesos.

Mencionó Madrid Escobar que permanecerán abiertos hasta que las autoridades sanitarias no les indiquen lo contrario.