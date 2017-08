Debut soñado para Neymar en París

Guingamp, Francia.- Neymar Jr marcó un gol y dio una asistencia en el triunfo del Paris Saint Germain 3-0 en su visita al Guingamp, en el debut del astro brasileño en la liga francesa tras su mediático traspaso desde el Barcelona.



Tras el partido, el brasileño destacó que dejar el Barcelona no significa morir como muchos consideran.



"Estoy muy sereno. Sabía que iba a ser muy difícil dejar el Barcelona, pero estoy muy feliz de estar aquí. La gente cree que dejar el Barsa es morir, pero no. Es todo lo contrario: estoy más vivo que nunca", destacó "Ney", elegido el mejor jugador del partido.



"Juego, estoy muy feliz y el futbol es el mismo. Sólo cambia el país, la ciudad y el equipo, pero el futbol es el mismo. Estoy feliz por el trofeo a mejor jugador, pero lo más importante era ganar el partido. El equipo jugó bien y fue un gran partido. Estamos muy contentos con este partido y con los goles, pero lo importante es la victoria".



Neymar fue transferido desde el Barca este mes después de que el PSG pagara la cláusula de salida del brasileño de 222 millones de euros (unos 262 millones de dólares). El atacante no participó de la primera fecha de la liga francesa.



El PSG abrió el marcador al minuto 52 tras un gol en contra de Jordan Ikoko. Luego aumentó el uruguayo Edinson Cavani con un certero remate de derecha ante la salida del arquero rival, tras pase del propio Neymar.



Cavani devolvió el favor a la nueva estrella del PSG en el minuto 82, al habilitarlo dentro del área chica para que Neymar anotara el tercer gol de su equipo y el primero en la liga francesa.



PSG se ubica segundo con seis puntos, por debajo del Olympique Lyonnais por diferencia de goles, al igual que el Mónaco, que más temprano el domingo derrotó 4-1 a Dijon con un triplete del colombiano Radamel Falcao.