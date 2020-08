Debutó Adame con la Sub 19

E

l reynosense José Adame debutó este viernes en el Torneo Guard1anes 2020 con la Sub 20 del Mazatlán FC que empató 0-0 ante el Toluca.

El delantero comenzó una nueva aventura en el futbol profesional luego de que el pasado 30 de junio terminó su contrato con el Atlas.

Con brios renovados y la motivación a tope, Adame no piensa desaprovechar esta oportunidad que se le presentó y que lo mantendrá muy cerca del objetivo que es llegar a la Liga Mx.

"Mi objetivo es claro, vine a demostrar que soy un buen delantero y que vine a meter goles para poder estar considerado con el primer equipo ya que es mi último año en la sub 20, vine a romperla y que sepan quien es Adame", afirmó con mucho carácter vía telefónica desde Sinaloa.

El futbolista nacido en Reynosa ingresó de cambio al minuto 65 y aunque se fue en blanco tuvo una buena participación.

Adame ya se estrenó con la camiseta morada pero fue en uno de los duelos de pretemporada en el que vencieron 3-2 al Santos.

La salida del conjunto rojinegro no fue como lo esperaba, incluso confiesa que la pasó muy mal ya que estuvo muy cerca de quedarse sin jugar este semestre.

"La verdad yo me agüité por la forma que te dicen que ya no estás considerado, en Atlas hay veces que no concuerdan con lo que te dicen pero pues en ese momento yo sentí que si no conseguía equipo en un mes, ya no iba a jugar en fuerzas básicas, pero gracias a Dios me llegó la llamada del director deportivo de Mazatlán y acá estamos", comentó el atacante que porta el número 196.