Debutará online

A poco más de dos años de radicar en Buenos Aires, Argentina, Julieta Vengas vuelve a México enamorada.

La cantante retomó la actuación para protagonizar el monólogo La Enamorada, original de Santiago Loza, dirigida por Guillermo Cacace.

MAÑANA POR STREAMING

La idea era presentarla en mayo en el Teatro Silvia Pinal, en la Capital del País, pero por el Covid-19, su estreno será vía streaming el 3 de julio a las 20:00 horas en la plataforma E-Ticket Live.

"Ha sido toda una experiencia para mí en todo sentido", comentó Julieta en entrevista por YouTube, "había actuado hace como un millón de años un poco porque necesitaba el trabajo, pero hasta ahí".

El debut como actriz de la cantante fue en la obra Calígula de Francisco Franco hace varias primaveras.

A su regreso a los escenarios teatrales, precisamente en Argentina, donde radica la tijuanense, contó que su participación en La Enamorada fue muy casual porque ella ni siquiera estaba en la búsqueda de volver a actuar.

UN RETO

"Nunca me sentí con la inquietud (de actuar), nunca me había movido la idea de trabajar en un proyecto así (de teatro). Yo estaba buscando maneras de desahogar mis instintos creativos y necesariamente meterlos a un disco, era buscar algo que fuera un reto también y ahí fue que apareció (La Enamorada).

"Leí el texto de La Enamorada en un libro que me encontré dando vueltas. Me gustó mucho, me parecieron súper bonitas las cosas que toca, le escribí a Santi (Loza) por redes y fue muy chistoso porque me dijo ´hay una productora que está buscando a una actriz para que lo actúe´, le dije ´bueno, yo no soy actriz, nada más te escribí para decirte que es muy buen texto y ya´".

Después vino la invitación formal y debutó con La Enamorada en Argentina.

Aunque a Julieta le hubiera encantado estrenar la obra en México de manera presencial y de hecho prometió que así lo hará cuando sea posible, comentó que hacerlo vía streaming es una manera de mantener vivo el proyecto ante los ojos del público.

"Me da mucho nervio presentarlo así (streaming) porque el chiste y lo emocionante para todos era presentarlo en vivo", expresó. "Estoy segura que hacerlo en vivo será una gran experiencia. Estoy con un montón de ganas de ir (a México).

"Estamos reprogramando para enero, pero no sabemos si realmente se va a poder", indicó la intérprete de "Andar Conmigo".