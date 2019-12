Debutará en teatro

Samo comenzará el 2020 con el pie derecho al debutar en teatro.

El cantante adelantó que el 16 de enero será su presentación oficial en el musical Jesucristo Súper Estrella, como reemplazo de Yahir, quien formará parte del elenco de Hoy No Me Puedo Levantar.

"Me he sentido un poco nervioso, aprendiéndome las canciones, entre que estoy haciendo conciertos, promociono mi nuevo tema, ensayando Jesucristo y grabando un próximo lanzamiento que haremos con Big Bang Jazz.

AGRADECIDO

"Estoy muy contento, agradecido con la vida y las oportunidades que me ha dado el trabajo. Estoy bien, sano, disfrutando de la música", dijo entrevista.

El ex integrante de Camila dará vida a Pedro en la ópera rock en la que participan Erik Rubín, María José, Beto Cuevas y Leonardo de Lozanne.

Los proyectos que trae entre manos lo mantienen positivo, pese a que hace unas semanas fue víctima de la delincuencia, cuando durante un viaje en carretera le robaron 600 mil pesos, entre instrumentos musicales y objetos personales.

VÍCTIMA DE DELINCUENCIA

"Fue fuerte que me hayan asaltado en carretera y lamento mucho que esto suceda en México porque es un gran País y lo amo.

"Ya no se puede estar como muy en confianza, no se puede viajar en carreteras tan confiado, pero lo material se recupera y si no pues se trabaja para comprarse otras cosas. Afortunadamente estamos todavía con fuerza para seguir trabajando", agregó.

Aunque lamentó que las autoridades no le hayan dado mayor seguimiento a su caso.

