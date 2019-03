Debutará en Los Miserables

Ciudad de México.

Hace 17 años, el actor Ernesto D´Alessio interpretó a "Marius" en la versión en México del musical Los Miserables. Hoy vuelve para subir de nuevo al escenario, pero ahora como el protagonista Jean Valjean.

Fue en el año 2002, una época en la que D´Alessio venía de grabar dos discos y de participar en algunas telenovelas.

Sabía que me iba a enfrentar a una situación de prejuicios. Sin embargo, fui avanzando y avanzando hasta que se dio la oportunidad de estar dos años en temporada interpretando a ´Marius´. A partir de esa obra nos ganamos muchos premios", recordó el también cantante.

En aquel tiempo, el director Ken Caswell le comentó que quien hacía "Los Miserables" se quedaba marcado para el resto de su vida, pues siempre le iban a suceder cosas muy positivas.

No me imaginé que tantos años después estuviera aquí de nuevo y ahora interpretando a un personaje sumamente complejo, no solamente por la exigencia vocal que tiene sino por el gran peso dentro de la obra".