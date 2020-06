Debutará con su novio

Con el dueto The Soundflowers, Paris Jackson y su novio, Gabriel Glenn, alistan su debut en la música, informó NME.

"Increíblemente emocionados de compartir la noticia de que el EP de mi banda, del que hemos estado hablando durante los últimos dos años, finalmente está listo para ser lanzado la próxima semana, el 23 de junio.

"Estamos eternamente agradecidos con cada uno de ustedes, y todo el apoyo y amor que has compartido con nosotros. Realmente espero que lo disfruten", escribió Paris en su cuenta de Instagram.

La hija de Michael Jackson presentará la próxima semana cinco temas, entre ellos: "Your Look (Glorious)", "Geronimo" y "Notes On A Ghost", de lo que será su primer EP.

"Comencé a escribir alrededor de los 13 cuando me compré una guitarra, pero realmente no comencé a compartirla o grabarla hasta que conocí a Gabriel", dijo Paris.

El dúo también planea lanzar una línea de mercancía y los ingresos de las ventas serán destinadas a la organización Black Women Lead y al Black Voters Matter Fund.