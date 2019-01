Ciudad de México.

Asia Argento, actriz precursora del #MeToo y acusada de abuso sexual a un menor, debutará como modelo durante la semana de la moda de París que se llevará a cabo del 21 al 24 de enero.

La actriz será la protagonista del desfile de Antonio Grimaldi, según reveló el propio diseñador al diario Il Corriente de la Sera.

Argento modelará un vestido de noche blanco de corte asimétrico adornado con plumas de avestruz.

A DESFILAR

"Me siento honrado de que Asia, indiscutible estrella del cine italiano e internacional, haya aceptado la invitación para desfilar con mi colección en París", declaró el diseñador.

"Estoy convencido de que su naturaleza poco convencional y de ir a contracorriente se llevará bien con esta colección, inspirada en el laberinto y el mito de Ariadna y que cuenta a través de la artesanía y los preciosos bordados, la metáfora contemporánea de una mujer llena de amor", agregó.

Ésta no sería la primera vez que Argento se presente en una semana de la moda, pues hace unos días estuvo presente en la de Milán, en la que no desfiló pero ofreció un acto como DJ durante el desfile de la firma Aniye By.