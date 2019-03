Debutará como escritora

Nueva York, E.U.

Alicia Keys se estrenará como escritora, pues en noviembre publicará un libro de memorias bajo el sello editoral de Oprah Winfrey.

Flatiron Books anunció el miércoles que el libro de Keys "More Myself" saldrá a la venta el 5 de noviembre a través de "An Oprah Book".

Flatiron calificó el texto como una "perspectiva de 360 grados" de la vida de la cantautora, desde su infancia en el barrio Hell's Kitchen de Manhattan hasta su espectacular ascenso laureado con premios Grammy.

No se revelaron los términos financieros del acuerdo.

La cantante dijo en un comunicado que estaba extasiada de compartir la historia de su vida junto a su "hermana, mentora y amiga Oprah". La conductora de televisión, por su parte, dijo que era una vieja admiradora de Keys y que estaba "honrada" de publicar su libro.