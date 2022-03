Debutan como madres

En el caso de varias famosas se notó una tendencia hacia la decisión de tener a su primer hijo y casualmente llegaron en los primeros meses de este año. Ellas son algunas de las nuevas mamás y los bebés más famosos del 2022.

NATALIA TÉLLEZ

La conductora de 36 años de edad anunció en septiembre del 2021 junto a su pareja, el fotógrafo y músico Antonio Zavala que serían padres por primera vez.

"Mi cachorra y yo" y "Checando que todo bien (por enésima vez)", son algunas de las frases con las que Tellez ha descrito su nueva etapa como mamá.

A través de su Instagram la presentadora dio la noticia del nacimiento de Emilia el 1 de febrero del 2022.

MON LAFERTE

Fruto de su relación con el músico Joel Orta, el pasado 10 de febrero Mon Laferte se convirtió en mamá y así lo anunció en un tuit en el que hoy tiene más de 100 mil me gusta.

La intérprete de "Tu falta de querer" dio la noticia a sus fans en un video en vivo de Instagram el 17 de agosto del 2021, y desde entonces se mostró públicamente en más de una presentación musical luciendo orgullosa su embarazo.

Junto a Gloria Trevi en los Latin Grammy 2021 entonó el tema "La mujer" portando un traje de mariachi que dejaba ver su tierna pancita de seis meses.

En enero todavía hizo uno de sus últimos proyectos con el pequeño Joel creciendo dentro de ella. Grabó su repertorio musical acústico en el formato Tiny Desk desde Tepoztlán.

"Me costó mucho cantar, ya casi no me da el aire", confesó Mon en una de sus publicaciones.

EVALUNA

Hace unos días conmovió la publicación del cantante Ricardo Montaner, quien compartió unas fotografías de su hija Evaluna a punto de convertirse en madre por primera vez.

La también cantante anunció la feliz noticia con una canción que hizo a dueto con su esposo Camilo en octubre del 2021.

"Y es que lo bueno toma tiempo a veces...yo tuve que esperarte nueve meses", entona la pareja en el minuto dos del tema "Índigo", nombre que le pondrán a su primogénito.

"Casi, casi", señaló Montaner en las fotografías en las que también se ve a su esposa, Marlene Rodríguez, entusiasmada por la llegada del bebé que se espera en las próximas semanas.

RIHANNA

Tomada de la mano de su pareja, el rapero ASAP Rocky, la cantante Rihanna anunció su primer embarazo el pasado 31 de enero.

A sus 33 años, éste es el primer hijo de la intérprete de "Umbrella", quien ya había levantado sospechas entre sus fans desde noviembre del 2021 cuando asistió a un evento en su natal Barbados, donde fue galardonada como heroína nacional.

En ese entonces usó un vestido color naranja que dejó ver su figura, aunque en varios momentos ella sostuvo las manos sobre su vientre.

La pareja se conoce desde hace una década y trabajó junta en el remix "Cockiness (Love It)", de ella. Después, él fue abridor en los escenarios del "#Diamond World Tour", que Rihanna hizo en 2013.

"Es el amor de mi vida, mi chica. Todo en la vida es mejor, mucho mejor cuando has encontrado a la persona definitiva. Ella sola equivaldría a un millón de las anteriores. Creo que cuando lo sabes, lo sabes. Ella es la definitiva", declaró el cantante a una revista estadounidense el año pasado.