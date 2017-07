Debuta Lobos BUAP sumando. Empata 2-2 con Santos

En su debut en la Liga MX, los Lobos BUAP empataron en casa 2-2 contra Santos Laguna.



Los dirigidos por Rafael Puente del Río sumaron su primer punto en la lucha por el no descenso.



Al 13', Julián Quiñones marcó el primero de la historia de los "licántropos" en la Liga MX tras un centro de Luis Advíncula.



Cuando los locales parecían más cerca del segundo, Osvaldo Martínez aprovechó un error en la salida y marcó el empate, al 21'.



Pero de nuevo Quiñones marcó de cabeza, tras un centro de Carlos Morales, para darle la ventaja momentánea a su equipo.



A dos minutos del final de la primera parte, Julio Furch aguantó la carga de un defensa y emparejó los cartones con un tiro cruzado.



En los últimos minutos del encuentro, ambos conjuntos tuvieron la oportunidad de llevarse los tres puntos.



El partido no fue televisado porque "La Jauría" no llegó a un acuerdo con Televisa para sus derechos de transmisión.