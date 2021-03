Debuta... ¡y noquea!

Mejor presentación no podía tener Hugo Castañeda en el boxeo profesional. El "Tigre" de Reynosa venció por nocaut técnico al tampiqueño Humberto Martínez para debutar con el pie derecho.

El combate se celebró en Matamoros, Tamaulipas y estaba pactado a 4 asaltos, sin embargo, Castañeda solamente necesitó dos rounds para devorar a su primer rival.

Desde que sonó la campana el reynosense se adueñó del ring mostrando esa hambre de triunfo pero también mucha inteligencia para soltar sus golpes.

La pelea estaba dominada, pero en la recta final del segundo episodio se sacó de la manga una espectacular combinación para fulminar a Martínez.

Comenzó con el gancho al hígado, luego un golpe cruzado con la mano derecha y finalmente un zurdazo al mentón para mandarlo al piso.

"Me sentí muy bien, confiaba en mi preparación, obvio si estaba un poco nervioso porque era mi primera pelea sin careta y con guantes más chicos, era algo nuevo para mi, pero todo salió bien, Don Joel siempre me inculcó que el nocaut no lo buscas sino que llega solo y así fue, tuve un digno rival", expresó el "Tigre" en exclusiva para El Mañana.

El pugilista aprovechó para resaltar el trabajo que ha hecho todo su equipo a quienes dedicó este primer triunfo.

"Pues va para todo mi equipo, Joel Jr, Saúl, Gaby, mi papá y Don Joel, así como todo el equipo del IMD y el profesor Noguera, con ellos todos los días me preparo y eso se notó allá arriba", afirmó.

Aún no sabe cuando peleará otra vez pero será paciente pues el primer paso ya está dado.

"Pues lo que venga, estoy confiado en lo que me vayan a conseguir, pero no me desespero yo seguiré preparándome día a día en el gimnasio", finalizó