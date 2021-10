´Debuta´ Talavera

De los titulares de Pumas, el portero Alfredo Talavera es de los hombres que no le ha tocado vivir la experiencia de jugar con gente en la tribuna del Estadio Olímpico Universitario. Este domingo vivirá el primero cuando reciban a Juárez FC.

Los universitarios son el único equipo de la Liga BBVA MX que no había podido abrir su casa, por las medidas sanitarias adoptadas por la UNAM, que apenas el 6 de septiembre dio lugar a la reapertura.

"Es complicado no poder jugar con gente, el no poder disfrutar un gol, un partido en el mismo lugar, le decía en forma de broma a mis amigos y familiares que iba a llegar el punto en que me retirara y no me tocaría ver un partido con afición en la tribuna", mencionó a Grupo REFORMA.

"Entiendo que fue parte de lo que estamos viviendo y siempre lo tome con la mayor responsabilidad de lo que conlleva esto".

Talavera llegó como refuerzo en el Guardianes 2020, justo en el torneo en que se reinició la actividad futbolera, aunque todo fue sin público, incluida la Final que disputaron ante León ese mismo torneo. El arquero es el jugador que más veces ha jugado en CU sin gente, 17 partidos. El domingo vivirá por primera vez la experiencia de entonar el Himno Deportivo Universitario junto a la afición.

"Sí he pensado que Pumas sea mi ultimo equipo, son metas, momentos, situaciones que hay que convertirlas en realidad, creo que por lo que he vivido y sentido, por como veo la situación el 2022, después de jugarlo (el Mundial) es cuando me voy a retirar. Mientras tanto me voy a entregar en cuerpo y alma", apuntó.