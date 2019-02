Debuta Nokia con Android One

Con Android One y un chip Helio P22 de Mediatek, llega el nuevo Nokia 3.1 Plus de HDM Global, smartphone que apuesta por rendimiento y durabilidad.

La integración de Android One, la versión más pura del sistema operativo, le permite actualizar cada mes un parche de seguridad que va al ritmo de las actualizaciones de las apps, función que durará tres años. El próximo año cambiaría a Android Pie.



"Nuestra promesa siempre es Android puro, seguro y siempre actualizado, tú lo vas a personalizar a tu gusto y el equipo va rejuveneciéndose con el tiempo", comentó Antonio Arvizu en México para HMD Global



Por su parte, el chipset Helio P22, diseñado para móviles de gama media, es de ocho núcleos y 12 nanómetros, lo que dota al Nokia 3.1 Plus de una duración de batería de hasta dos días, además de funciones inteligentes para la captura de fotos.



También su batería de 3500 mAh le proporciona un rendimiento duradero para el día a día.



En cuanto a diseño, el cuerpo es de aluminio fino de 0.8 milímetros y vidrio templado, que para mantenerlo seguro fue pintado con cuatro capas de pintura en acabado mate para su mejor conservación, y es en la parte trasera donde incorpora el sensor de huella para desbloqueo. Su pantalla es de seis pulgadas HD+ con un formato 18:9.



Para el equipo fotográfico, la empresa integró un sistema dual en la parte trasera, en la que la cámara principal es de 13 MP y la que la acompaña es de 5 MP. En la parte frontal integra un sensor de 8 MP.



Gracias al Helio P22, el sistema de cámaras puede realizar el efecto Bokeh en tiempo real, función que desenfoca el fondo de la imagen en la cantidad que el usuario elija.



Para la memoria RAM, Nokia dotó al teléfono de 2GB, mientras que en almacenamiento le integró 32 GB.



El nuevo Nokia 3.1 Plus ya está disponible con Movistar y tiendas departamentales en dos colores:negro y azul, con un precio de 4 mil 499 pesos.

A detalle:

Pantalla: 6" HD+Batería: 3500 mAhCámara: Dual, 13 MP y 5 MPCámara frontal: 8 MPProcesador: Helio P22 de MediaTekSistema operativo:Colores: Negro y azulPrecio: $4,499