Debuta Johan Álvarez con nocaut

El sobrino de Saúl "Canelo" Álvarez noqueó en el primer round a su contrincante Érick Hernández, también debutante en peso superligero, en la velada "Tributo a los Reyes", en el Estadio Jalisco.

Johan mostró sus dotes de movimientos de cintura y contragolpeo. El menor de la dinastía Álvarez supo quitarse los golpes de su rival y conectar oportunamente.

De un derechazo mandó a la lona a su oponente. Ya lo había hecho anteriormente y ese segundo golpe fue el definitivo antes de que sonara la campana.

"Sentí una adrenalina enorme, yo quería que se levantara para darle otro (golpe), espero que esté bien mi rival y a seguir adelante", comentó después de su combate.

En su esquina, José "Chepo" Reynoso fue testigo de la presentación del jalisciense. Y en uno de los palcos, su tío el "Canelo" celebró la primera victoria de su heredero.

"´Chepo´ está feliz, está muy contento, me comentó que me vio seguro. Me muy bien, muy seguro, nada nervioso".

"´Canelo´ es mi ídolo a pesar de ser mi tío, es mi inspiración y ha sido un orgullo tenerlo aquí. Me dijo que fuera paciente, que boxeara inteligente, que no me avorazara. Como debutante lo ves mal (al rival) y te le quieres dejar ir como un león y eso no está bien, pierdes el estilo", reveló.