Pero más allá del idioma, Schajris agradece haber colaborado con el ganador del Óscar (por A Star Is Born, 1977) y presidente de la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (ASCAP, pos sus siglas en inglés), Paul Williams, a quien considera un maestro en la composición.

"En el 2019 hubo una cena en la que me sentaron junto a él. Fue un honor inmenso, ahí conectamos y quedamos en hacer una canción. Me sigo pellizcando porque no puedo creer que sucedió", contó el argentino, en entrevista.

Noticia Relacionada Debuta en inglés su primer sencillo

El tema se titula "Breathe Again" y representa un canto a la esperanza, a la vida y a disfrutar del momento, sin tomarse las cosas tan personales.

"Es una invitación a respirar, parar, reencontrarse con uno mismo, con lo valioso, lo sagrado dentro de nuestro corazón. La historia del video es preciosa porque es de una mujer que está viviendo momentos difíciles en su vida y recuerda un mensaje que se dejó a sí misma cuando era niña: siempre el recordatorio de respirar, de darte cuenta que está todo bien.

"Es un mensaje para abrazarse, aceptarse y ser feliz en este mundo tan complicado", expresó.

El videoclip, disponible desde hoy, incluye la participación de Emma, su hija de 7 años, quien debutó como actriz.

"Se dejó dirigir, escuchaba atentamente las indicaciones, seguía al pie de la letra las instrucciones; fue espectacular verla, muy profesional.