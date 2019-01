Debuta en cine mexicano

Es una película brutalmente poderosa y estoy segura de que el público se identificará con alguno de los personajes . Yolanda Ventura, actriz y cantante

Ciudad de México.- Con más de tres décadas dedicada a la actuación, la española nacionalizada mexicanaexpresó su emoción de debutar en la pantalla grande con la película "Los idealistas", que dirige Marcelo Tovar.

En entrevista la "exficha amarilla" del grupo infantil Parchís comentó que se trata de un proyecto maravilloso en el que da vida a una española, lo cual luego de vivir en México desde hace 32 años la reta.

"Llevo muchos años hablando como mexicana y ahora me piden que hable como española, es fácil irme con el tono de mis compañeros porque no tengo casi referencias de mi familia; sin embargo, mi personaje es muy alegre un poco como yo", mencionó.

SU PERSONAJE

De acuerdo con la también cantante, su personaje es una mujer casada con un músico y no se rige por los cánones. "Le gusta la música, la movida madrileña, es locochona, espontánea, no piensa las cosas y las dice muy a lo bestia, como buena española".

Y aunque reconoció que a lo largo de su trayectoria ha disfrutado hacer melodrama en teatro y televisión, aseguró que ya era necesario cambiar de aires y abrirse a nuevos personajes.

"Ya pedía otra cosa, ya no tanto dramatismo porque la tensión y la sensación de angustia para poder interpretar esos personajes sí son una situación es real, energéticamente te drena y necesitaba un cambio de aires", reconoció Ventura, quien da vida a "Andrea Peralta", la expareja de un sicario en la teleserie "Rosario Tijeras 2".

EL RODAJE

Sobre el rodaje de "Los idealistas", en la que comparte créditos con Andrés Palacios, Tiaré Scanda y Claudia Ramírez, señaló que ha sido fantástico porque respiran una energía muy bonita dentro y fuera del set. La cinta se filmó en su mayoría en Valle de Bravo.

"Me la he pasado muy bien, me dejan decir palabrotas de allá (España), porque es parte del encanto de mi papel y los actores tienen una energía muy parecida a la de los personajes y eso nos ha permitido ser y no sólo actuar", sostuvo.

Bajo la dirección de Marcelo Tovar, el estreno de "Los idealistas" está planeado para octubre de 2019 en un reconocido festival de cine mexicano; sin embargo, la apuesta de la película es impactar a las grandes audiencias.