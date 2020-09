Debuta Djokovic con el pie derecho en el Roland Garros

Novak Djokovic regresó a un Grand Slam y su entrada a escena en el Abierto de Francia no pudo ser más apacible.

El número uno del mundo, a la caza de un segundo título en Roland Garros y el 18vo trofeo en un Slam, aplastó 6-0, 6-2, 6-3 al sueco Mikael Ymer.

Fue un trámite desigual al jugar con el techo cerrado en la cancha Philippe Chatrier. El primer set apenas tomó 20 minutos y Djokovic quebró nueve veces el servicio del número 80 del ránking.

A comienzos de mes en Nueva York, Djokovic tuvo una despedida abrupta del Abierto de Estados Unidos, descalificado de su partido de octavos de final por propinarle un pelotazo accidental a una jueza de línea al irritarse tras perder un juego.

En la tierra batida de París, el serbio no se topó con nada que lo exasperase.

Cosa contrario ocurrió con Kristina Mladenovic, en su primer partido tras el desenlace de pesadilla que vivió en el US Open. La francesa volvió a desmoronarse, algo que atribuyó a la polémica decisión de una jueza.

Mladenovic perdió 7-5, 6-3 ante la alemana Laura Siegemund tras disponer del saque con ventaja 5-1 en el primer set.

Quedó furiosa con la juez de silla Eva Asderaki por no percatarse de un doble pique en un punto para el set. Durante un peloteo de 10 golpes, Mladenovic depositó una bola en corto que Siegemund trató de alcanzar y pudo pasarla al otro lado de la red. Pero las imágenes de televisión mostraron que la pelota picó dos veces. Mladenovic se frenó, miró confunduda y tocó la red, lo cual automático le dio el punto a Siegemund.

"Cometer errores es de humanos, pero no entiendo cómo la jueza no ha podido fijarse de eso. No ha visto un doble pique", dijo Mladenovic. "Desafortunadamente seguirá en Roland Garros, mientras que yo me voy de Roland Garros".

Siegemund fue cuestionada por conducta antideportiva por no reconocer el doble pique que le hubiera dado el primer set.

"De hacerlo, se hubiera ganado todo mi respeto, eso de ser súper honesta", dijo Mladenovic. "Pero ella no es la responsable. Creo que la jueza debería estar más atenta".

Siegemund también sostuvo que a ella no le correspondía tomar la decisión, ya que no estaba segura si la pelota picó dos veces.

"Entiendo un poco la queja de (Mladenovic), pero debería dirigirla a la jueza de silla. Ella dispuso de muchas otras oportunidades", dijo la alemana.

Mladenovic abogó a favor de que el tenis recurre al polémico VAR del fútbol: "Sería fabuloso y evitaría el triste escenario que me tocó hoy", dijo.

No fue tan triste al recordar lo que le pasó en Flushing Meadows, donde se puso arriba 6-1, 5-1 ante Varvara Gracheva, cedió un desempate y perdió 6-0 el tercer set.

Describió esa derrota como la peor de su carrera. Cuatro días después, Mladenovic fue parte de un equipo de dobles que fue dado de baja del US Open por haber estado potencialmente expuestas al COVID-19.

También el martes, el chileno Cristian Garín refrendó su condición de 20mo cabeza de serie con una victoria 6-4, 4-6, 6-1, 6-4 sobre el veterano alemán Philipp Kohlschreiber.

Por la primera ronda del cuadro femenino, la checa Karolina Pliskova (2da preclasificada) derrotó a Mayar Sherif por 6-7 (9), 6-2, 6-4. Sherif hizo historia al convertirse en la primera jugadora de Egipto en acceder al cuadro principal de Roland Garros.

La adolescente danesa Clara Tauson se acreditó su primera victoria en la gira al sorprender 6-4, 3-6, 9-7 a la estadounidense Jennifer Brady, semifinalista del último US Open. Tauson, de 17 años y campeona juvenil del Abierto de Australia el año pasado, levantó dos bolas de partido.

El redactor Howard Fendrich contribuyó a este despacho desde Washington.