Debuta con show libre y sin guión

A la expectativa total se encuentra Mika por el show debut que hará en Ciudad de México hoy martes por la noche en el Plaza Condesa.

En entrevista, el cantautor libanés-británico de 36 años anticipó un concierto libre y sin guión, apegado a su situación emocional.

"Me encuentro en una etapa de vida llena de energía, con ganas de hacer muchas cosas; después de tanto tiempo, por fin, vengo a Ciudad de México y cantaré en Plaza Condesa. Eso es fenomenal para mí.

"Estoy a la expectativa de lo que pueda suceder, de las cosas que vengan en el concierto. No hay nada planificado en cuanto a lo que diré o haré. Las canciones saldrán, los momentos se darán y será una noche para recordar", anticipó.

SUS HITS

Recordado porque hace más de una década hizo mundialmente famoso el éxito "Grace Kelly", el también intérprete de "Talk About You" y "Last Party" vino a presentar el que será su quinto disco de estudio, My Name Is Michael Holbrook.

"Es un disco que me muestra totalmente renovado, y lo que espero es que mi público encuentre un punto de identificación, en algún momento, con algunas de las canciones que tiene las letras son entrañables y la música totalmente bailable. Quiero que bailen todos conmigo", apuntó Mika.

"Ice Cream", "Tiny Love" y "Sanremo" son tres de los sencillos que se han dado a conocer del disco que sale a la venta el 4 de octubre, y del cual promociona "Tomorrow" como el más reciente.