Debuta con 4 gramófonos

Los premios Premios Grammy 2020 son lo más top en la industria de la música y en la edición 62, no se planean quedar atrás. Estos premios dorados se entregan cada año para reconocer a lo mejor de la música.

La gala de los Premios Grammy 2020 se celebra en la mágica ciudad de los Ángeles, California.

Billie Eilish ha ganado el Grammy al mejor artista nuevo, fue el tercer Grammy para la joven de 18 años en la ceremonia de ayer domingo en el Staples Center de Los Ángeles.

Anteriormente, ganó la canción del año por "Bad Guy" y el mejor álbum vocal pop por "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

"Siento que los fanáticos merecen todo, no se ha hablado lo suficiente esta noche", dijo Eilish mientras aceptaba el premio. "Me encantan todos los fandoms".

Ella venció a un grupo de nominados que incluía a Lil Nas X y Lizzo.

ACTUACIONES



Las actuaciones fueron sin duda los momentos más especiales de la noche, ya que artistas como los Jonas Brothers, Lizzo y Gwen Stefani deslumbraron a los seguidores al mostrar lo mejor de su año en sus performances. Sin duda uno de los premios más importantes es "Mejor nuevo artista" y este año la competencia estuvo reñida, pero el ganador fue el siguiente.

LOS PREVIOS



Rosalía, Alejandro Sanz, y Rodrigo y Gabriela estuvieron entre los ganadores latinos de los premios Grammy por la tarde en la llamada Premiere, una ceremonia previa a la gala televisada en la que se repartieron la mayoría de los 84 galardones.

Rosalía se alzó con el premio al mejor álbum de rock, música urbana o alternativa latina por "El mal querer".

En una victoria algo inesperada, Marc Anthony y Aymée Nuviola empataron y compartieron el Grammy al mejor álbum de música latina: él por "Opus", ella por "A Journey Through Cuban Music".

Se disputó el codiciado gramófono con artistas tan populares como Lil Nas X, Lizzo y Billie Eilish, quien terminó alzándose con el premio.

Sólo 10 Grammys se entregaron durante la ceremonia principal, que se transmitió en vivo por la cadena CBS.