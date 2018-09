Debuta en cine con su música

Venecia, Italia

El músico británico Thom Yorke produjo algunos "sonidos realmente espeluznantes" para la película de terror Suspiria, su primera incursión en el mundo de las bandas sonoras, al igual que melodías de "tristeza y dulzura".

El líder de la banda Radiohead siguió a su compañero Jonny Greenwood en el camino de la música para películas. Greenwood escribió la aclamada banda sonora del filme de 2007 de Daniel Day-Lewis, There Will Be Blood, y fue nominado a un Oscar este año por otra colaboración con Day-Lewis y Paul Thomas Anderson para Phantom Thread.

Pero para Yorke esto marcó un gran punto de partida."Fue algo que nunca hice antes, ni siquiera vagamente (...) Fue arriesgado", dijo en Venecia, donde Suspiria, una nueva versión del clásico de culto de la década de 1970, fue estrenada mundialmente.

La película está protagonizada por Dakota Johnson, quien interpreta a una ingenua estudiante estadunidense en una siniestra academia de baile en Berlín dirigida por Tilda Swinton.

Los seguidores de Radiohead reconocerán inmediatamente la voz de Yorke en los créditos de apertura de la película, acompañada por un simple fondo de piano.