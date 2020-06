Debuta ´Checo´ como gamer

El piloto mexicano Sergio ´Checo´ Pérez debutó este domingo como piloto virtual en la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán en Baku y terminó en la posición 15.

Esteban Gutiérrez, piloto de reserva de Mercedes, se metió al podio de ganadores al finalizar en el tercer lugar.

"Estuvo padre, lo disfruto un rato, tuvimos unas fallas con el ingeniero al final, pero fue una carrera divertida", comentó Pérez.

Para su primera carrera virtual, Sergio Pérez salió desde el puesto 17 de la parrilla, mientras que Gutiérrez clasificó cuarto.

En el "F1 Virtual Baku Grand Prix", que se corrió a 26 vueltas, participaron pilotos de F1, F3 y reservas, además de los porteros Thibaut Courtois, del Real madrid y Gianluigi Donnarumma, del Milán, así como creadores de contenido.

En la arrancada, Checo alcanzó el séptimo lugar, pero metros más adelante hubo un incidente en la pista, donde estuvieron involucrados varios pilotos, lo que provocó que perdiera todas las posiciones ganadas.

"Qué pedo", bromeó el tapatío al salir del atoradero.

No pasaron ni las primeras cinco vueltas cuando el piloto de Racing Point se quejó que no lo funcionaban bien los frenos, luego de irse contra el muro, pero no hubo mayor problema y se concentró en intentar rebasar a Donnarumma, quien entró a pits en el giro 12 y "Checo" superó a Aymeric Laporte para llegar al noveno puesto.

Una vuelta después, Pérez ingresó por cambio de neumáticos y recarga de combustible para salir en el lugar 16 y mientras Enzo Fittipaldi y Donnaruma peleaban por la posición, "Checo" estaba a la caza de ellos e intentó comérselos al final de la recta principal y cuando estaba por aventajarlos por dentro, se fue de paso.

Ya no hubo mayor novedades en la carrera y Pérez se mantuvo en el lugar 15, Gutiérrez cerró en el tercer lugar y el ganador de la competencia fue George Russell.

"Estoy muy ocupado y no tengo tiempo para entrenar, para ser competitivo necesito dedicarle tres, cuatro días al simulador y ahorito no lo tengo", dijo "Checo".