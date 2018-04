Debut triunfal para Ronda Rousey en la WWE

Ronda Rousey por fin se la cobró a Stephanie McMahon y a Triple H.



La ex campeona de UFC debutó oficialmente en la WWE y lo hizo por la puerta grande.



Acompañada por Kurt Angle, Rousey por fin le pido poner las manos encima a una Stephanie que se defendió con todo, que se valió de todas las rudezas y pollerías, pero no pudo con la artemarcialista.



Luego de recibir algunas cachetadas más, a la mala por supuesto, Ronda pudo darse gusto golpeando a Triple H y a la heredera de WWE.



La ex campeona de la UFC sé llevó la victoria con su clásico castigo al brazo, provocando que Stephanie se rindiera y el público se le entregara de extraordinaria manera.