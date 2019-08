Debut Soñando

Por Alberto Gamboa

Ganar, golear y gustar es lo que todo técnico desea y más tratándose de su debut. A Gastón Obledo se le hizo realidad con el Atlético Reynosa aunque acepta que nunca se imaginó una noche perfecta con ese 4-0 que le valió para ser ovacionado por la afición reynosense.

"Yo creo que ni en un sueño... en un inicio de torneo siempre está la incertidumbre, el nerviosismo de no saber que va a pasar, y terminar con un 4-0 pues es algo soñado", expresó el estratega mientras la gente lo felicitaba desde las gradas.

"Estoy tranquilo, satisfecho no, satisfecho voy a estar cuando estemos levantando la copa", agregó con mucha seriedad.

Lo que su equipo hizo en la cancha no le sorprendió, ya que todos los jugadores cumplieron con la tarea tal y como lo venían haciendo en la pretemporada.

"Tres goles de los cuatro que metimos son fruto de lo que se ha venido trabajando, desde el despeje del portero que así cayó el primero, luego la presión constante en la media cancha y se provocan errores del rival, hubo trabajo de recuperación desde los delanteros, entonces es lo que se ha venido trabajando en este último mes", indicó el timonel.

Iniciar el torneo con un triunfo tan contundente es una motivación para todos, pero Gastón no echa las campanas al vuelo ya que sabe que vendrán partidos más complicados y rivales de mayor jerarquía.

"Se los hice saber a los muchachos, que fuimos afortunados que nos tocó un equipo nuevo en esta división, que revisando sus jugadores algunos no tenían mucho historial, pero sabíamos que eso también te puede complicar los partidos, el chiste era que cayera un golesito para agarrar confianza, la calidad del rival no decía mucho, no es menospreciarlos pero sabemos que hay otros equipos con mayor calidad y mejor armados que también van a luchar por ascender", explicó.

El Atlético no verá acción en la jornada 2 y el estratega siente que el descanso llega en el mejor momento.

"El cuadrangular que se jugó aquí a nosotros nos mató, en cuestión de planificar la pretemporada, teníamos apenas 14 días y rompimos para cumplir, entonces esta semanita nos viene bien para retomar un poco lo que habíamos dejado de hacer en ese lapso", dijo.

Obledo pronostica que su equipo estará en su mejor nivel por ahí de la sexta jornada, pero espera mostrar una mejor versión desde su visita a Chihuahua en la fecha 3.

"Es la ilusión y el deseo de todo el equipo, de mejorar día a día, de mejorar partido a partido, sabemos que algún partido nos puede fallar, pero estamos haciendo los cimientos", afirmó.

Por último aprovechó los micrófonos para pedir que los aficionados se manifiesten así como cuando le tocó venir a esta plaza como rival.

"Que sigan en este sueño junto con nosotros, que sepan que son alguien muy importante para que el equipo llegue a lograr ese objetivo que es el campeonato y el ascenso, de entrada agradecerles por el apoyo en esta jornada 1 y esperamos ver más gente en los próximos para que también hagan su partido", finalizó.