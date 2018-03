Un debut soñado tuvo José Luis Baltazar III como boxeador profesional, ganando, gustando y noqueando al riobravense, Luis “El Mexicano” Araujo, la noche del sábado en la Arena Coliseo de Reynosa que presentó un gran ambiente amenizado por la porra fiel de la famosa Colonia “Chicho” Mendoza.

Balta ganó por nocaut técnico en el tercer asalto de un pleito que se había pactado a 4 rounds en la división de peso ligero. Araujo lo superaba en edad y experiencia, pero no en calidad.

La juventud del reynosense se notó, pero más aún su físico, esos largos brazos que marcaron el rumbo del combate. Fue un gancho al hígado el que fulminó a Luis Araujo, que se levantó, pero solamente para recibir otro duro golpe que lo dejó de rodillas en la lona.

Dos ex figuras del boxeo reynosense apadrinaron a Balta III en su presentación, antes de comenzar la pelea estelar subieron al ring Néstor “El Tigre” Garza y Niki Bentz, ambos con logros importantes en su época como profesionales.

“VOY A SER EL NUEVO ÍDOLO DE REYNOSA”

Su carrera como profesional apenas comienza pero Baltazar piensa en grande.

“Me siento muy feliz, rindió frutos el entrenamiento tan duro que hice para esta pelea, estoy convencido que voy a ser el próximo ídolo del boxeo profesional en Reynosa y por lo pronto iniciamos bien, vamos por buen camino y espero seguir contando con el apoyo de mi gente”, manifesto el tercero de la dinastía.

“Yo vine preparado para pelear los 4 rounds pero gracias a Dios se acabó antes, estoy contento con lo que hicimos dentro del ring, estuvo buena la pelea”, agregó mientras su padre lo abrazaba con todo el cariño.

La primera victoria lleva dedicatoria especial, demostrando que la humildad nunca debe de perderse.

“Va dedicada para don Luis Delgado, porque con él empecé esta carrera en este hermoso deporte, yo era un chiquillo con esperanzas de ser campeón del mundo y él fue el que me apoyó en todo y me enseñó lo que hasta ahorita no se me ha olvidado, va para Don José Luis Delgado”, finalizó.

TRES GENERACIONES. Baltazar III con su abuelo don José Luis Baltazar y su padre Baltazar Jr.