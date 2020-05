Deberían dar el título a Cruz Azul, pide Santiago Giménez

Santiago Giménez es claro: "no le gustaría ganar el campeonato del Clausura 2020 en la mesa". Ante la incertidumbre de cuándo volverá el futbol mexicano, diversas opciones han surgido para definir el certamen que se tuvo que detener por la pandemia de Coronavirus.

Para el "Chaquito" 10 jornadas no son suficientes para definir a un campeón, pero en caso de no tener opción, lo ideal sería otorgarle el título a Cruz Azul.

"Yo creo que 10 jornadas es muy poco, pero es meritorio también. Aunque sean 10 jornadas, tuvimos rivales difíciles y nosotros somos primeros por algo. Sería injusto de las dos formas. Me gustaría ser campeón, no sobre la mesa, pero si no queda de otra, nos deberían dar el título", declaró para ESPN.

El juvenil celeste no le teme a los retos y se ha fijado dos, uno a corto plazo y otro a largo: "El sueño a corto plazo es ser campeón con Cruz Azul y a largo plazo es ir a Europa".