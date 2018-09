Debería ser permanente eliminar la ´Ley seca´

La eliminación de la "Ley Seca" debería de ser permanente, porque "la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas incentiva la venta ilegal y deprime el comercio", afirmó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac), Alfonso Padilla Fernández.

Asimismo el dirigente empresarial calificó como muy positiva la medida dispuesta por el Gobierno del Estado, con el hecho de suspender en esta temporada la prohibición de la venta de bebidas de contenido alcohólico.

Destacó que la negativa para que no se oferten bebidas en los restaurantes afectaba bastante al turismo, porque llegaban visitantes de Estados Unidos y se retiraban de los establecimientos o ya no regresaban cuando no se les servía una bebida.

Indicó que ahora con motivo de las fiestas de independencia de México las ventas en los restaurantes subieron alrededor de un 60 por ciento, y se espera que el resto del fin de semana este porcentaje incremente.

Dijo que el aumento de ventas en los restaurantes tiene mucho que ver que se haya eliminado la "Ley Seca".

Son 150 los afiliados a la Canirac y un 80 por ciento mejoró sus ventas este fin de semana, agregó Padilla Fernández

Hizo votos porque en definitiva se elimine la prohibición de expendio de bebidas etílicas , porque eso estimulará el comercio de alimentos.

Comento finalmente que es una tradición el comer acompañado de una cerveza o de otro tipo de bebida alcohólica.