Deberán de autoaislarse quienes lleguen a Texas

Laredo, Tx.

El DPS de Texas hace extensiva la orden ejecutiva del gobernador Greg Abbott, de que todo viajero aéreo procedente del área de los tres estados de New York, New Jersey y Connecticut, así como de la ciudad de New Orleáns, Louisiana, deberán autoaislarse por 14 días si viajan a este Estado del sur y llenar un formato antes de bajar a tierra, en la nave.

Quien no tenga un formato arriba del avión, se le proporcionará uno en los aeropuertos de Texas.

"El formato está disponible en nuestra página web del DPS de Texas", dijo Erick Estrada, sargento y vocero del DPS de Texas.

Los agentes del DPS, visitarán en cada ciudad indicada por los viajeros, los domicilios señalados por estos mismos, donde se supone que se auto aislarán.

Desde la noche del pasado sábado, está vigente este mandato estatal, como parte del refuerzo los patrulleros estatales de caminos (Troopers) estacionados en los aeropuertos, monitorearán temperaturas y condiciones de los pasajeros provenientes de esos tres estados y tal ciudad.

"Nuestros compañeros en el estado, tomaremos todas las precauciones posibles, y seguirán las indicaciones de protocolo, para las mejores prácticas, tanto de esta vigilancia, como la implementación de la cuarentena y demás", dijo el sargento Erick Estrada, vocero del DPS en Laredo.

Para asegurar el bienestar de los residentes y viajeros en el estado y prever la diseminación del COVID-19 en la entidad, hasta donde las tareas de autoridad de los agentes, lo permitan, para hacer valer esta orden.

Como parte de esta orden ejecutiva estatal, el pasaje y tripulación de toda nave comercial o privada que llegue a tierra de Texas, tendrá que pasar a llenar un formato y seguir ciertos ordenamientos en suelo texano, son datos personales de nombre, fecha nacimiento, domicilio, procedencia, información del pasaporte y lugar donde llevará a cabo la cuarentena.

Ayudarán en esto, la autoridad federal (TA), como las propias empresas de aerolíneas y naves.

Quien incumpla es un delito. y el DPS tomará acción al respecto para llevarlos ante la autoridad, a todo aquel que amenace la seguridad y salud de los ciudadanos, faltando a este mandato estatal ejecutivo.