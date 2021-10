´Deberán auditarse todas las obras de Maki´: Abogado

No sólo por el hecho de que la ex Alcaldesa Maki Ortiz declare que no se heredaron pasivos y no hubo malos manejos en su administración de 5 años, los ciudadanos deben asumir como un dogma de fe sus dichos.

Se debe realizar una profunda auditoría a las obras que se presumen y que al poco tiempo mostraron daños y deterioro injustificado.