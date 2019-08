Deberá Semar informar sobre sargazo

La Secretaría de Marina (Semar) deberá entregar a un particular toda la información relacionada con la recolección, manejo y/o investigación del sargazo, incluyendo los recursos que ha invertido en ello desde el año 2012, determinó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Al exponer el caso ante el Pleno, la comisionada ponente, Josefina Román, señaló que la Semar primero entregó información que no correspondía a lo solicitado y posteriormente, al intentar subsanar su falla, declaró como inexistentes los datos que le fueron requeridos.



"No obstante, del análisis realizado al presente asunto se determinó que la inexistencia aludida no es procedente, ya que derivado de diversa información pública se localizó que la Secretaría de Marina ha pertenecido al grupo técnico científico creado en 2015, actuando incluso en calidad de coordinador, el cual tuvo por objeto realizar estudios que permitieran conocer el fenómeno del sargazo.

"Además, se ubicó información que permite apuntar que la Secretaría de Marina sí ha realizado estudios sobre el sargazo, tales como el que se menciona en su cuarto informe de labores 2014-2015", resaltó la comisionada.



En ese informe, añadió, la dependencia señala que en el periodo comprendido del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2015 se concluyeron 20 estudios de investigación oceanográfica y contaminación marina.



Además, resaltó Román, la Semar, en el comunicado de prensa número 044/19, informó que, en el marco de la estrategia del Gobierno de México para coordinar y ejecutar el plan de contención del sargazo en las costas del Caribe mexicano y del estado de Quintana Roo, implementaría diversas operaciones de superficie terrestres y aéreas.



"Por ello y derivado de que además en sujeto obligado no realizó la búsqueda de la información en la Subsecretaría de Marina y en la Dirección de Administración y Finanzas, se determinó procedente revocar la respuesta de la Secretaría de Marina", indicó la comisionada.