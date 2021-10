Deberá El Cruz Azul aprovecharse de Xolos

La Máquina perdió el miércoles ante el Columbus Crew de la MLS y por la tarde viajó a Tijuana, para encerrarse y tratar de levantar cara en el campeonato mexicano.

Los celestes ligan 3 cotejos sin ganar de visitante y apenas suman 14 unidades.

El conjunto cementero bien puede aprovechar que Xolos es último de la clasificación, con 7 puntos, y que tras el cese de Robert Dante Siboldi, el miércoles, no ha definido quien se encargará del equipo.

Se espera que hoy, ante La Máquina, sea dirigido por un cuerpo técnico formado por gente de casa, como Ildefonso Mendoza, de la Sub 20, o el ex portero Cirilo Saucedo, ahora con la Sub 18.

Cruz Azul tendrá enfrente a un equipo que apenas ha ganado un partido en todo el torneo, y con 2 derrotas en sus últimos 3 compromisos.

El conjunto cementero quiere ganar antes de irse a la Fecha FIFA, en donde cederá 5 jugadores, pero ahora no perderá al delantero Jonathan Rodríguez, quien no fue convocado por Uruguay.

Además, este cotejo es el último ante los accesibles, pues tras el parón por la Fecha FIFA se encontrará ante Tigres, Atlas, Chivas, América, León y Pumas; cuatro de ellos luchando por el boleto directo a la Liguilla.