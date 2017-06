Deben tener personal capacitado, dice el DIF

Las guarderías que no cuenten con personal capacitado no deberían de estar brindando un servicio a las familias, dijo Oralia Cantú Cantú, directora del DIF municipal.



Comentó que las tres guarderías con las que cuentan en las colonias 5 de Diciembre, Voluntad y Trabajo y Jarachina Sur, llevan un control muy estricto en seguridad y cuidado de los niños, similar a los Estados Unidos.

“El personal es un factor muy importante, yo creo que si las guarderías en general, independientemente si sean de Sedesol o DIF no cuenten con personal capacitado, yo creo que no debería de haber personal que no tenga la vocación de cuidar, nosotros en el DIF procuramos que todas las maestras sean licenciadas 100 por ciento de en la responsabilidad que tienen, si una guardería no cuenta con personal capacitado y con medidas de seguridad yo creo no deberían de estar operando”, dijo.

En las guarderías DIF cuentan con coordinadoras nuevas, 100 por ciento capacitadas y se revisa constantemente.





El DIF Municipal, informó que ofrecerá apoyo si es que la madre de familia requiere de terapia o incluso guardería.

Va a estar cerrada hasta que concluya el proceso, no tenemos tiempos definidos, las pruebas y todo lo que se aporta . Mirna Terán Joch, coordinadora Estancias Infantiles