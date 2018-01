‘Deben los partidos políticos tener campañas de respeto’

Matamoros, Tam.

La Diócesis de Matamoros exhortó a los partidos políticos a tener unas campañas de respeto y propuestas, ya que de lo contrario simplemente degradan a cada una de las instituciones políticas, manifestó Eugenio Andrés Lira Rugarcía.

El obispo de la Diócesis señaló que los diferentes Institutos políticos, así como, a los independientes que durante los comicios electorales no caigan en desacreditaciones y difamaciones.

“Yo exhortaría a que las campañas electorales se den en un clima de respeto a las personas, tanto al contrincante político como a la ciudadanía; necesitamos campañas que no denosten a nadie por que eso no favorece, eso al contrario genera un ambiente donde no nos respetamos entre las personas”, dijo.

Destacó que las campañas deberán ser propositivas, donde los candidatos expliquen cómo trabajar para construir una mejor sociedad en Matamoros.

Así mismo invitó a los ciudadanos que están en edad, y condición para votar que desde ahora se vayan informando, vayan reflexionando para que en el próximo proceso electoral acudan a las urnas a emitir un voto libre y razonado.

Recordó que la iglesia no se inclina a ningún partido, sino simplemente se les hace la invitación a los ciudadanos que estén en edad de votar a sufragar y elegir la mejor propuesta.

Añadió que la “Guerra Sucia” es indigna, una persona que se presta a esto esta dando a conocer que no respeta a las personas y quien no respeta a las personas, como puede servir.