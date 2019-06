Deben Estados formar policías

Esto depende del número de distritos, son 260 distritos a nivel federal y cada uno tiene un número de elementos para poder tener la situación de su presencia, y Tamaulipas tendrá los que le corresponden en su momento . Américo Villarreal Anaya, senador de la República

Cd. Victoria, Tam.- A pesar de que el Gobierno de la República asistirá a los estados con elementos de la Guardia Nacional, las entidades federativas aún deberán de dar continuidad a sus procesos para la formación de nuevos policías aseveró el senador de la República por el estado de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

"Eso es una situación federalizada, centralizada en ese sentido", dijo el legislador tamaulipeco, "para estar mandándola desde la Secretaría de Seguridad pero que de todos modos eso no esgrime la situación de la responsabilidad de los gobiernos estatales de crear sus propias fuerzas de seguridad", no obstante, dijo que a pesar de que en semanas pasadas fueron aprobadas las leyes secundarias de la Guardia Nacional aún no se tiene conocimiento del número de elementos que llegarán a esta entidad.

"Esto depende del número de distritos, son 260 distritos a nivel federal y cada uno tiene un número de elementos para poder tener la situación de su presencia, y Tamaulipas tendrá los que le corresponden en su momento".

Asimismo, el doctor Villarreal Anaya consideró que la estrategia para la formación de nuevos cuadros de Seguridad Pública estatales ha sido insuficiente debido a diferentes razones, "como la distracción de parte del presupuesto encaminado a la situación desde el punto de vista de la seguridad, pero que se tenía que financiar también la presencia de las fuerzas armadas y que eso ya se va a quitar para que las entidades puedan contar con ese recurso, y comiencen a constituir la situación de su policía".

Es decir, el legislador por el partido Morena aseguró que la Federación absorberá el costo de los elementos de la Guardia Nacional que sean desplegados en los estados, "otra de las situaciones era la circunstancia que había un gran reorden, un punto de intercambio de las personas que se adherían a esta oportunidad de pertenecer a la Policía Estatal pero que rápidamente desertaban y que eso impedía que en su momento pudiera ir creciendo esta policía con presencia estatal".