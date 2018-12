Deben discapacitados ser tomados en cuenta

"La inclusión laboral se ha ido empujando pero sin embargo el contexto donde realmente podemos construir cosas permanentes aún está pendiente en cada municipio de Tamaulipas". Marco Bracho Ruiz, especialista en discapacidad.

Desde hace dos años Tamaulipas tiene una nueva ley para personas con discapacidad, que está alineada a nivel internacional y a la ley federal, una de las mejores leyes que tiene el país en la materia, por la estructura, pero hace falta que se priorice y escuche a las personas con discapacidad para mejorar los temas de inclusión laboral, educación, salud y respeto.

Prácticamente la ley "tiene dientes", ya que hay mecanismos para que las cumplan, pero los municipios están enrolados en otras prioridades que consumen en atención y tiempo, por lo que se deja el tema de la discapacidad a los actores sociales.

Con la ley se forma una secretaría ejecutiva en la Secretaria General de Gobierno Estatal, que tiene las características que marca la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas, pero los municipios siguen con el mismo modelo que data de finales de la segunda guerra mundial, por lo cual no hay gran avance.

Marco Bracho Ruiz, especialista en política pública en materia de discapacidad, director del Centro de Capacitación y Talento Empresarial Reynosa, informó que la nueva ley plantea un nuevo modelo de atención -que condiciona los resultados- que una sociedad va a tener en materia de discapacidad, este nuevo modelo se construye sobre tres organismos fundamentales, pero los municipios no tienen dos de esos mecanismos, por lo que el hablar de la inclusión laboral es como hablar del techo y las paredes cuando una casa, ni siquiera tiene el cimiento.

"La inclusión laboral se ha ido empujando pero sin embargo el contexto donde realmente podemos construir cosas permanentes aún está pendiente en cada municipio de Tamaulipas, es como una mesa de tres patas, si una pata le hace falta se va a caer, aunque los esfuerzos de inclusión laboral especialmente en la industria de la exportación han sido fuertes, tiene que ver con un tema de fondo, no es que el empresario tome conciencia, tiene que ver más allá y el modelo que está utilizando la autoridad para construir la atención para esta población", dijo.

El especialista en política pública en materia de discapacidad, comentó que el modelo anterior de atención que incluía solamente al DIF para atender a las personas con discapacidad, ya cambió en Tamaulipas, pero la mayoría de los funcionarios en los Ayuntamientos no han cambiado esa dinámica.

"Aunque el estado ha estado avanzando los municipios requieren homologar esta nueva dinámica institucional para que se pueda bajar toda la estrategia transversal, el nuevo organismo debe estar adscrito a una dependencia en las presidencias que pueda apoyar a las dependencias a coordinar todo", recalcó Marco Bracho.

Mayor inclusión. Además de mejorar la atención deben tener más oportunidades.

ESPERAN QUE EN CUATRO AÑOS CAMBIE EL MODELO

De esta forma si el modelo de atención es el mismo que hace muchos años, no se pueden esperar cosas extraordinarias, por lo que esperan que en los siguientes tres o cuatro años se pueda concretar un cambio de fondo.

"El que está plasmado en la ley de Tamaulipas es un modelo vanguardista de derechos humanos, que tiene mecanismos y le tenemos que apostar a la implementación de este modelo, es absurdo seguir funcionado como hace tiempo", recalcó.

Tamaulipas cuenta con gente preparada y consiente en el rumbo que se debe de tomar, donde la persona con discapacidad se vuelve el principal actor.

SON UN TABULADOR DE BUEN DESEMPEÑO

En el tema de inclusión laboral, hay un avance importante en la admiración a las personas con discapacidad, ya que son las que ponen el ejemplo donde laboran.

En el caso de la industria de la exportación, los gerentes de planta, de producción y la base trabajadora, reconocen el esfuerzo y trabajo de los que tienen discapacidad: no se ponen líneas de producción exclusivas, para evitar la marginación, por el contrario intercalan.

"Yo pensé que los iban a tratar como si no pudiesen hacer nada, yo pensé que los iban apapachar y estoy viendo que no, encontramos supervisores de producción que dicen la gente parada que no tiene discapacidad se anda picudeando diciendo si no lo vas hacer bien te voy a traer al de silla de ruedas, empezamos a ser un tabulador de buen desempeño y eso ha sido un gran logro, el que la persona que no tenga discapacidad tenga a los lados a uno que si la tiene y que hagan los mismo, y en la mayoría de las veces más rápido y en mejor calidad, claro que genera un choque y eso no se queda ahí y se genera cultura de admiración", dijo Marco Bracho.

En el caso del Centro de Capacitación y Talento Empresarial Reynosa, la mayoría de las personas con discapacidad llegan esperanzados por un empleo, escépticos y por la capacitación en el manejo de silla de ruedas.

Es necesario mayor avance

Urge mejorar modelo de atención médica para ellos

En el marco del Día Internacional de la Discapacidad se tiene una ley moderna y acorde

Son los municipios quienes siguen con el mismo modelo médico de atención que data de finales de la segunda guerra mundial

El siguiente paso para poder crear resultados distintos en materia de discapacidad, es cambiar el modelo de atención.