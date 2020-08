Deben de dar días de reposo

Tampico, Tam.- Es necesario que los patrones permitan que los empleados enfermos de dengue tomen unos días de reposo y así evitar que se pueda volver hemorrágico y acabar con la vida de la persona, dijo la regidora Pilar Camacho Ruiz, al hablar de que han aumentado los casos de dengue en la localidad y que ella al menos le han comunicado hasta seis casos.

"Seis personas de esta semana que se hacen la prueba salen positivo a dengue, se preocupan porque por los síntomas piensan que pudiera ser coronavirus, pero en el dengue lo que da es fiebre, dolor de huesos y sólo les dan paracetamol y reposo porque no hay cura", dijo.

Precisa que en esos casos las empresas donde trabajan quienes salen positivos a dengue deben darles días de reposo para que se recuperen y no lleguen a tener complicaciones.

"El dengue es mortal si no se atiende, luego viene el dengue hemorrágico si no se atiende, no hay cura, no hay vacuna, si no se atiende puede complicarse y desencadenar consecuencias, por eso se hace este llamado a los empresarios que sean sensibles", enfatizó Camacho Ruiz.