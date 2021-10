´Deben auditar obras´

En entrevista para EL MAÑANA, precisó que no está solicitando nada que no prevea la ley; realizar auditorías para conocer que se recibe que pasivos se heredan en la administración municipal actual es algo que los ciudadanos merecen conocer.

"Por salud financiera, administrativa y política se deben emprender las auditorías debidas y más cuando ahora estamos insertados en una forma de gobierno, en donde se prohíbe mentir, robar y traicionar.

"El presidente Andrés Manuel López Obrador exige transparencia y honestidad en el ejercicio de la política, que no haya visos de corrupción ni transgresión a las leyes, pues entonces un ejercicio de transparencia que rindan las auditorias es algo por demás conveniente y necesario", expresó Aldrete García.

Y añadió: "No porque la ex alcaldesa Maki Ortiz insista en afirmar y declarar que heredó un gobierno municipal con cero deudas y pasivos y según declara nadie nunca ejercició un gobierno municipal como el suyo, no es motivo para que los ciudadanos asuman sus palabras como dogma de fe y se proscriba la rendición de cuentas e investigación de sus cincoaños en la Presidencia Municipal.

"Solo la ley, la transparencia y acceso informativo de conocer que se hizo durante cinco años y si efectivamente se cumplió con honradez y transparencia, entonces validaremos lo que ella ahora presume, pero repito eso lo sustentan las leyes y el escrutinio de auditar todo, sin excepción, no porque solo lo decrete sea ya un hecho juzgado, eso no es así", apuntó.