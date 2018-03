‘Debemos ser imbatibles en nuestra cancha’

Imbatible es la palabra que utilizó Esteban Mejía para definir a su equipo jugando como local. El técnico del Atlético Reynosa señaló que este lunes, ante Tigres, más allá de mantener el invicto en casa será vital sacar los tres puntos para ir pensando en la liguilla.

“Quiero que esta casa siga siendo imbatible, quiero manifestarnos de la mejor manera y prepararnos porque el objetivo es calificar y estamos cerca, en la liguilla aquí tenemos que ser muy fuertes”, manifestó el entrenador.

“Prácticamente listos para el partido, ya lo trabajamos bien en la parte táctica y estamos listos para este lunes”, agregó.

El equipo fronterizo viene de caer ante el Santos y ha tenido una semana muy larga, pero Esteban aprovechó la situación para dosificar el trabajo.

“Fue una semana muy larga y bueno al equipo lo había notado un poco cansado y tuvimos que modificar un poquito en la intensidad, pero los veo enteros y listos físicamente, el lunes vamos a dar un buen espectáculo”, aseguró.

Se descartan sorpresas en el once inicial del “Atleti”, el único que sigue en duda es el delantero Alonso Hernández.

“Tengo en duda a Alonso, trae todavía algo de molestias pero yo tengo a la gente adecuada para suplirlo, tenemos al “Nino” a Abraham, estoy decidiendo que hacer en el ataque pero no habrá más movimientos”, expresó.

El técnico se dijo contento con la reacción que ha tenido la afición en los últimos partidos y entiende que los buenos resultados son los que enamoran a los nuevos seguidores.

“Acuérdate que a los equipos ganadores los sigue la gente, nosotros no lo éramos y la gente no venía, hoy que el equipo está dando un buen espectáculo y está ganando pues es atractivo para todos, a mi me da mucho gusto y estoy muy contento con la afición porque aunque ha sido poca, se alborota y le gusta el equipo y cada vez se manifiestan más, este lunes es un día muy bueno para que vengan y nos hagamos sentir, y pues irnos preparando para estar fuertes en la liguilla”, finalizó.