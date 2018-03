Debe Starbucks advertir sobre cáncer

El juez de tribunal superior Elihu Berle dijo que Starbucks y otras compañías no lograron demostrar que la amenaza de un compuesto químico producido cuando se tuesta el café es insignificante, según los documentos judiciales.



Starbucks y los otros demandados en el caso tienen hasta el 10 de abril para presentar sus objeciones al fallo.



Representantes de Starbucks Corp, McDonald's Corp, Dunkin' Donuts y Peet's no respondieron inmediatamente a los pedidos de comentarios.



El Consejo para Educación e Investigación sobre Tóxicos demandó a Starbucks y a otras compañías por no advertir a los consumidores que el café que venden contiene altos niveles de acrilamida, un químico tóxico y cancerígeno, según los documentos judiciales.